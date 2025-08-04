İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu
İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların ardından serinlemeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, kentte bu hafta iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, kentte bu hafta perşembe (8 Ağustos) ve cuma (9 Ağustos) günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
2 | 6
Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla bunalan İstanbul halkı, kısa süreli lokal yağışlarla biraz olsun serinlemişti.
3 | 6