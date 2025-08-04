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İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu

İstanbul, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaların ardından serinlemeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, kentte bu hafta iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

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İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 2

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul için yapılan değerlendirmelerde, kentte bu hafta perşembe (8 Ağustos) ve cuma (9 Ağustos) günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

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İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla bunalan İstanbul halkı, kısa süreli lokal yağışlarla biraz olsun serinlemişti.

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İstanbul’a gök gürültülü şiddetli sağanak geliyor: Tarih belli oldu - Sayfa 4

Fakat Meteoroloji'den gelen yeni açıklama, daha kuvvetli bir yağış sisteminin yaklaştığını gösteriyor.

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