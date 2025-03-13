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  4. İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak

İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak

Türkiye mart ayının başından bu yana bahar havasını yaşıyor. Sıcaklıklar yükseldi. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonu 25 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak - Sayfa 1

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 15 DERECE ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyredecek.

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İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak - Sayfa 2

İSTANBUL’DA YAZ HAVASI

İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olacak. Kentteki hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak.

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İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak - Sayfa 3

İstanbul'da hava sıcaklığı cumartesi günü 23, pazar günü ise 25 dereceye kadar çıkacak.

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İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak - Sayfa 4

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI NE ZAMAN DÜŞECEK?

NTV'de yer alan habere göre hava sıcaklığı yeni haftada yağışlı havayla birlikte düşecek.

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