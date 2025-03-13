İstanbul'a hafta sonu yaz geliyor: Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak
Türkiye mart ayının başından bu yana bahar havasını yaşıyor. Sıcaklıklar yükseldi. İstanbul’da hava sıcaklığı hafta sonu 25 dereceye kadar çıkacak.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 15 DERECE ÜZERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyredecek.
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İSTANBUL’DA YAZ HAVASI
İstanbul’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olacak. Kentteki hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar kademeli olarak artacak.
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