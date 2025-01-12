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  4. Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı

Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne ve Kırklareli'ni etkisi altına aldı. Kar ve soğuk havanın Marmara Bölgesinde etkili olması ve saatler içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı - Sayfa 1

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Edirne'de etkisini hissettirmeye başladı. Yüksek bölgelerde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

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Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı - Sayfa 2

Meteoroloji tahminlerine göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde bölge genelinde daha da artması bekleniyor.

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Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı - Sayfa 3

BAZI KESİMLERDE KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ile bazı köylerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolunda kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Hamzabeyli köyü ve çevresi yoğun kar yağışı sonrası kısa sürede karla kaplandı.

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Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı - Sayfa 4

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü ve kar yağışının yarın da aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. 

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