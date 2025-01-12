Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji uzmanları saat vererek uyarmıştı
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Edirne ve Kırklareli'ni etkisi altına aldı. Kar ve soğuk havanın Marmara Bölgesinde etkili olması ve saatler içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası Edirne'de etkisini hissettirmeye başladı. Yüksek bölgelerde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili oluyor.
Meteoroloji tahminlerine göre, kar yağışının ilerleyen saatlerde bölge genelinde daha da artması bekleniyor.
BAZI KESİMLERDE KAR ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ile bazı köylerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolunda kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Hamzabeyli köyü ve çevresi yoğun kar yağışı sonrası kısa sürede karla kaplandı.