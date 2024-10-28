İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi

İSTANBUL'DA AKŞAM 5'TEN SONRA MONTSUZ ÇIKAMIYORSUNUZ

Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.