İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi
Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merak ettiği bu soruya yanıt verdi.
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Uludağ, Palandöken, Ordu, Artvin, Rize gibi birçok ilde kar yağdı, akıllara 'Acaba İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu geldi.
İSTANBUL'DA AKŞAM 5'TEN SONRA MONTSUZ ÇIKAMIYORSUNUZ
Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.