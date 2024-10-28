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  4. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi

Bu kış İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluların merak ettiği bu soruya yanıt verdi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi - Sayfa 1

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Uludağ, Palandöken, Ordu, Artvin, Rize gibi birçok ilde kar yağdı, akıllara 'Acaba İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusu geldi.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi - Sayfa 2

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, vatandaşların merak ettiği soruya cevap verdi.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi - Sayfa 3

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi:

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yanıt verdi - Sayfa 4

İSTANBUL'DA AKŞAM 5'TEN SONRA MONTSUZ ÇIKAMIYORSUNUZ

Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.

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