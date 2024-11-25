İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı, birçok ilde okullar tatil edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağdı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?