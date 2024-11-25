İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi
Kar yurdu etkisi altına aldı, birçok ilde kar yolları kapadı, okullar tatil edildi. Marmara'da ise sıcaklıklar düştü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı, birçok ilde okullar tatil edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağdı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışının etkili olabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:
"Soğuk havalar önümüzdeki hafta sonuna kadar biraz daha devam edecek. Ortalamanın yani mevsim değerlerinin altında olacak.