İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı
"İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" ve "İstanbul’a neden kar yağmıyor?" gibi soruların sorulmaya devam ettiği şu günlerde, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını etkileyen önemli faktörleri sıraladı.
Türkiye'nin pek çok bölgesi bu kış karla örtülürken, İstanbul'da ise kar yağışı hâlâ bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışını engelleyen başlıca sebepleri açıkladı.
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Şen, "İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artışı ve ısı adası etkisi, kar yağışının önünde büyük bir engel teşkil ediyor ve bu durumu geciktiriyor" şeklinde konuştu.
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