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  4. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı

"İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" ve "İstanbul’a neden kar yağmıyor?" gibi soruların sorulmaya devam ettiği şu günlerde, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışını etkileyen önemli faktörleri sıraladı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı - Sayfa 1

Türkiye'nin pek çok bölgesi bu kış karla örtülürken, İstanbul'da ise kar yağışı hâlâ bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışını engelleyen başlıca sebepleri açıkladı.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı - Sayfa 2

Şen, "İstanbul'da yeşil alanların azalması, gökdelenlerin artışı ve ısı adası etkisi, kar yağışının önünde büyük bir engel teşkil ediyor ve bu durumu geciktiriyor" şeklinde konuştu.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı - Sayfa 3

Şen, şehirleşmenin İstanbul’un kar yağışını önemli ölçüde etkilediğini belirtti:

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen, gecikmenin sebeplerini açıkladı - Sayfa 4

“Isı adası etkisi dediğimiz şey, çevresine göre yeşil alanların azaldığı, binaların yoğun olduğu bir şehir yapısını ifade eder. Bu yapılar ısı biriktirerek kış aylarında karın yere düşmeden erimesine neden oluyor.”

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