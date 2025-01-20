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  4. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 3-5 derece arasında düşmesi beklenirken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da çarşamba günü itibarıyla sağanak yağış başlayacak.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı - Sayfa 2

Yağışların, batı bölgelerinde 2 gün süreceği bildirildi. Uzmanlar, yağışların sıcaklıkları 3-5 derece kadar düşüreceğini ve kış koşullarının kendini hissettireceğini ifade etti.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı - Sayfa 3

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ocak ayında kar yağışının beklenmediğini belirtti. Açıklamasında, "Batı bölgelerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak doğuda kar yağışı devam ediyor.

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı - Sayfa 4

İstanbul için kar yağışı şubat ayında mümkün" dedi. Şen, yüksek basınç nedeniyle İstanbul'da bile gece saatlerinde don olaylarının görülebileceğini de ifade etti.

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