İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek son durumu açıkladı
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da çarşamba günü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 3-5 derece arasında düşmesi beklenirken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar beklentisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da çarşamba günü itibarıyla sağanak yağış başlayacak.
Yağışların, batı bölgelerinde 2 gün süreceği bildirildi. Uzmanlar, yağışların sıcaklıkları 3-5 derece kadar düşüreceğini ve kış koşullarının kendini hissettireceğini ifade etti.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da ocak ayında kar yağışının beklenmediğini belirtti. Açıklamasında, "Batı bölgelerinde kar yağışı beklenmiyor. Ancak doğuda kar yağışı devam ediyor.