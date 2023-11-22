İstanbul'a kar yağışı için tarih belli oldu: Vali alınacak tedbirleri duyurdu
İstanbul'un bazı kesimlerinde geçtiğimiz günlerde kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Kente yeni kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor" dedi. İşte İstanbul için alınacak kış tedbirleri...
İstanbul'u pazar günü kar yağışı bekleniyor. Yağış öncesi alınacak tedbirler İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde masaya yatırıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığındaki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilçe kaymakamlıkları ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, “İstanbul’umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul’umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" dedi.
Kar yağışında zamanlamanın ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Gül, kentte meteorolojik verileri yakından takip ederek kararları zamanında alacaklarını kaydetti.
Toplantıda ticari araçlardaki kış lastiği zorunluluğu tarihi erkene çekildi. Her yıl 1 aralıkta başlayan düzenleme bu yıl için 25 Kasım'da başlayacak.