  4. İstanbul'a ne zama kar yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi

Yeni yıl yaklaşırken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni yılı işaret ederek tarih verdi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı ve yağışın tarihini açıkladı.

Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayımladı.

Rapora göre; sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

