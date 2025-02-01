  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti, İstanbul'da kar yağı beklenen günü açıkladı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak - Sayfa 1

İstanbul, şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.

1 | 6
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak - Sayfa 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını belirtti ve kar yağışı için tarih verdi.

2 | 6
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak - Sayfa 3

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul’da salı günü sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”

3 | 6
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak - Sayfa 4

KAR KALINLIĞI 20 SANTİME ULAŞACAK

Çarşamba günü aralıklı kar yağışının perşembe günü kuvvetlenmesi ve kar yağışı miktarının 10 ve 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

4 | 6