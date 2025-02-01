İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM tarih verdi: Kar kalınlığı 20 santime ulaşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti, İstanbul'da kar yağı beklenen günü açıkladı.
İstanbul, şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağını belirtti ve kar yağışı için tarih verdi.
SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK
AKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul’da salı günü sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”