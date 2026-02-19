İstanbul’a soğuk hava ve kar geri dönüyor: Hafta sonu sıcaklıklar sert düşecek
İstanbul’da hafta sonuyla birlikte sıcak havanın yerini soğuk hava dalgasına ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul’da hafta içi süren ılık ve güneşli günlerin ardından hava koşullarında önemli bir değişiklik yaşanacağını bildirdi.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da hafta boyunca etkili olan ılık ve güneşli havanın yerini daha serin koşullara bırakacağını açıkladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma günü 18–20 derece aralığında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, hafta sonu itibarıyla belirgin şekilde düşecek. Yetkililer, ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.
Pazar günü itibarıyla batıdan kente giriş yapacak olan soğuk hava dalgası, beraberinde yağış getirecek. Kent genelinde karla karışık yağmurun, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görüleceği öngörülüyor.