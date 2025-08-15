İstanbul'da 21 ilçe için kritik uyarı yapıldı: Saat verildi, hemen önlem alın: 8 saate kadar sürecek
İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren uyarısı BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptı. Planlı bakım çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'nda 5 ilçe, Avrupa Yakası'nda 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Saatlerce sürecek elektrik kesintisi sonrası "Elektrikler ne zaman gelecek, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 16 Ağustos elektrik kesintileri, cumartesi günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintisi sorgulama" şeklinde araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe elektrik kesintisi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 21 ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.
Peki, elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 16 Ağustos BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...