İstanbul'da 21 ilçe için kritik uyarı yapıldı: Saat verildi, hemen önlem alın: 8 saate kadar sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 21 ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.

Peki, elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 16 Ağustos BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...