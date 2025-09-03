İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler ve saatleri
İstanbul'da bu gece yarısından itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), söz konusu kesintilerin hangi ilçelerde ve saat aralıklarında gerçekleşeceğini duyurdu.
Kesintiler farklı saat dilimlerinde uygulanacak
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin İstanbul genelinde 22 ilçeyi kapsayacağı belirtildi. Kesintilerin her ilçede farklı saat aralıklarında uygulanacağı ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.
Detaylı liste kamuoyuyla paylaşıldı
Şirket, etkilenecek mahalleleri, sokakları ve kesintilerin ne zaman sona ereceğini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Vatandaşların kesinti süresince tedbirli olmaları ve gelişmeleri BEDAŞ'ın duyurularından takip etmeleri tavsiye edildi.