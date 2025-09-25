İstanbul’da 23 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak! 10 saat sürecek
İstanbul genelinde 26 Eylül 2025 Cuma günü geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 23 ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane’nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kesintilerin 10 saate kadar süreceği bildirildi.
İstanbul Avrupa Yakası’ndaki 23 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, yoğun nüfuslu birçok mahalleyi de kapsayacak. Ayrıca üç ilçede elektrikler yaklaşık 10 saat kesilecek.
İşte kesinti yapılacak ilçeler ve mahallelerin listesi
1 | 85