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  4. İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı

İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu, 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz bölgesine kullanılan titanyumdan kemik implantı tasarlandı. Yüksek teknolojiyle üretilen kemik implantlar, yakın zamanda hastalar üzerinde uygulanacak.

İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı - Sayfa 1

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 10 ay önce İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Katmanlı İmalat ile Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi (KİMAUM) kuruldu.

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İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı - Sayfa 2

Bu merkezdeki bilim insanları ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesindeki doktorlar, birlikte çalışarak 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz bölgesine titanyumdan kemik implantı üretmeyi başardı.

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İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı - Sayfa 3

Yüksek teknolojiyle üretilen implantların yakın zamanda hastalar üzerinde uygulanmaya başlanması hedefleniyor. 

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İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı - Sayfa 4

YTÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihrigül Ekşi Altan, yaptığı açıklamada, merkezin nisanda İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulduğunu söyledi.

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