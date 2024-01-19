İstanbul'da 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz için kemik implantı yapıldı
Yıldız Teknik Üniversitesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu, 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz bölgesine kullanılan titanyumdan kemik implantı tasarlandı. Yüksek teknolojiyle üretilen kemik implantlar, yakın zamanda hastalar üzerinde uygulanacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 10 ay önce İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Katmanlı İmalat ile Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi (KİMAUM) kuruldu.
Bu merkezdeki bilim insanları ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesindeki doktorlar, birlikte çalışarak 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz bölgesine titanyumdan kemik implantı üretmeyi başardı.
Yüksek teknolojiyle üretilen implantların yakın zamanda hastalar üzerinde uygulanmaya başlanması hedefleniyor.
YTÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mihrigül Ekşi Altan, yaptığı açıklamada, merkezin nisanda İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulduğunu söyledi.