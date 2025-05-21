İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Şener Üşümezsoy ve Şükrü Ersoy korkutan depremi yorumladı
İstanbul’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından kamuoyunda merakla beklenen açıklamalar, uzman isimlerden art arda geldi. Deprem uzmanları Şener Üşümezsoy ve Şükrü Ersoy, yaşanan depremi değerlendirdi ve olası etkilerine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
İstanbul'da dün gece meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında yaşanan depremden olumsuz bir ihbar alınmazken, vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Deprem sonrasında uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 4.0 büyüklüğündeki depremin hissedilebilir ancak yıkıcı nitelikte olmadığını belirterek, “Bu nedenle endişe edilmesine gerek yok” dedi.
. Sarsıntının, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerin gerçekleştiği Kumburgaz Fayı üzerinde oluştuğunu ifade eden Ersoy, bu tür depremlerin ana şokun ardından görülen artçı sarsıntılar kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.