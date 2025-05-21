İstanbul’da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Şener Üşümezsoy ve Şükrü Ersoy korkutan depremi yorumladı

Buradaki enerji yavaş yavaş boşalıyor. Her gün 2-3 tane depremler olurken sayı azalıyor. Kumburgaz fayında enerji boşalımı rahatlama olduğunu söyleyebilir. Ancak enerji boşalımı komşu faya aktarılır. Komşu faylarda bir hareketlilik yok. Spekülatif olur.