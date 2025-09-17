  1. Ekonomim
  4. İstanbul'da 8 saati bulacak elektrik kesintisi! İşinizi bu saatlere bırakmayın

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa yakasında 18 Eylül 2025 Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul'da farklı saat dilimlerinde yapılacak elektrik kesintileri 8 saati bulacak.

Kesintiler gece yarısı itibariyle başlayacak
BEDAŞ’ın resmi programına göre, 18 Eylül günü saat 00.00’dan itibaren bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak

Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şunlardır: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu.

Kesintiler farklı saat aralıklarında yapılacak
Belirtilen ilçelerdeki kesintiler, gece saatlerinde başlayıp gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde sürecek. Bazı bölgelerde kesinti süresi 8 saate kadar ulaşabilecek.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe yarın elektriği kesilecek yerler ve elektrik kesintisi saatleri: 

