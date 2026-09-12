İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kent genelinde binaların dayanıklılığının belirlenmesine yönelik hızlı tarama testleri için yapılan başvuruların sayısı 170 bine ulaştı. Başvurular kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 40 bin binada inceleme gerçekleştirildi.