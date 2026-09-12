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  4. İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe

İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe

İstanbul’da belediye ekiplerinin inceleme yaptığı yaklaşık 40 bin binadan 19 bininin riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların ise kentteki dört ilçede yoğunlaştığı ortaya çıktı.

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İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe - Sayfa 1

İstanbul’da olası Marmara depremine ilişkin endişeler sürerken, kentteki riskli yapıların dönüşümü de kritik önem taşıyor. Binlerce binanın olası bir deprem öncesinde vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerekiyor.

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İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe - Sayfa 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kent genelinde binaların dayanıklılığının belirlenmesine yönelik hızlı tarama testleri için yapılan başvuruların sayısı 170 bine ulaştı. Başvurular kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 40 bin binada inceleme gerçekleştirildi.

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İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe - Sayfa 3

Yapılan incelemelerde, 1999 yılı öncesinde inşa edilen 18 bin 800 binanın yüksek ve çok yüksek risk taşıdığı tespit edildi.

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İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe - Sayfa 4

NTV'de yer alan habere göre İBB Deprem Risk Yönetimi Başkanı Murat Yün, İstanbul’un olası bir depreme henüz hazır olmadığını belirtti. Yün, kent genelinde depremde kendiliğinden yıkılma riski bulunan 1.238 binanın bulunduğunu açıkladı.

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