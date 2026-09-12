İstanbul’da alarm veren tablo: 40 bin binanın 19 bini riskli çıktı! İşte en riskli 4 ilçe
İstanbul’da belediye ekiplerinin inceleme yaptığı yaklaşık 40 bin binadan 19 bininin riskli olduğu belirlendi. Riskli yapıların ise kentteki dört ilçede yoğunlaştığı ortaya çıktı.
İstanbul’da olası Marmara depremine ilişkin endişeler sürerken, kentteki riskli yapıların dönüşümü de kritik önem taşıyor. Binlerce binanın olası bir deprem öncesinde vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüm kapsamına alınması gerekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kent genelinde binaların dayanıklılığının belirlenmesine yönelik hızlı tarama testleri için yapılan başvuruların sayısı 170 bine ulaştı. Başvurular kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 40 bin binada inceleme gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde, 1999 yılı öncesinde inşa edilen 18 bin 800 binanın yüksek ve çok yüksek risk taşıdığı tespit edildi.