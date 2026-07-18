İstanbul'da Bodrum'u Antalya'yı aratmayacak 67 mükemmel plaj... 21'i Şile'de, 3'ü Kadıköy'de

Değerlendirme nasıl yapılıyor?

Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde deniz suyu kalitesi; "mükemmel", "iyi", "yeterli", "zayıf" ve analiz verisi henüz yeterli olmayan bölgeler için "yeni" olmak üzere beş ayrı kategoride sınıflandırılıyor.