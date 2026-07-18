İstanbul'da Bodrum'u Antalya'yı aratmayacak 67 mükemmel plaj... 21'i Şile'de, 3'ü Kadıköy'de
Bir dönem Escherichia coli (E. coli) ve İntestinal Enterokoklar nedeni ile alarm veren İstanbul plajları artık daha güvenli... Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'da 67 plaj "mükemmel" yüzme suyu kalitesi sınıfında yer aldı. Mükemmel kalitedeki plajların en yoğun bulunduğu ilçe Şile olurken, ikinci sırada Adalar yer aldı.
Güncel analizler mercek altında
Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte serinlemek için sahillere yönelen vatandaşlar, deniz suyunun kalitesine ilişkin güncel verileri de yakından takip etmeye başladı.
İstanbul'da 67 plaj listeye girdi
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son değerlendirmeler doğrultusunda İstanbul genelinde 67 plaj, "mükemmel" yüzme suyu kalitesine sahip alanlar arasında gösterildi.
En mükemmelleri Şile'de
İlçelere göre yapılan sıralamada, 21 plajla en fazla "mükemmel" su kalitesine sahip bölge Şile oldu. Şile'yi 17 plajla Adalar, 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü izledi.