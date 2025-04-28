İstanbul'da büyük deprem olur mu? Ürküten açıklama: İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde deprem riski var

"İSTANBUL'DA 7.2'LİK DEPREM RİSKİ VAR"

Öncel, "Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olma riski var. Ama bağımsız kırılırsa 6.8 gibi bu tehlike küçülebilir" ifadelerini kullandı.