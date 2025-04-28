İstanbul'da büyük deprem olur mu? Ürküten açıklama: İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde deprem riski var
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin artçıları sürerken, deprem uzmanından korkutan açıklama geldi. Deprem Bilimci Ali Osman Öncel, "Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olma riski var" dedi.
İstanbul, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen depremle sallandı. 6.2'lik depremin ardından artçıların devam ettiği İstanbul'da vatandaşlar Marmara'da daha büyük bir deprem olma ihtimali dolayısıyla endişeli.
6.2'lik deprem sonrasında Marmara'daki fayların 7.0 ve üstü deprem üretip üretmeyeceği ihtimali deprem profesörlerini birbirine düşürdü. Konuyla ilgili olarak Deprem Bilimci Ali Osman Öncel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Öncel, 7.2'lik deprem riskinin var olduğunu söyledi.