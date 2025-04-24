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  4. İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu

İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu

Büyük İstanbul depremi geliyor hemen bu şehri terk edin diyen Celal Şengör'e meydan okudu. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da kırılacak tek fay vardı o da kırıldı diyerek Şengör'e meydan okudu. İşte Üşümezsoy'un açıklamaları

İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu - Sayfa 1

O dönemde herkes 6 Şubat'tan sonra bizim Marmara yıkılacak ağlıyorlar sızıyorlar hepsi çöp bunların.

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İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu - Sayfa 2

Niye derseniz daha evvelden de 99 depreminden sonra 2 ay içinde Celal, Marmara boydan boya kırılacak dedikten sonra 2 ay geçtikten sonra soran oldu mu?

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İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu - Sayfa 3

Ama ben dedim ki Marmara değil Düzce'de. O zaman bilim kurulu dediğin kurul mu ben miyim? Devam edeyim. 2 yıl içinde ne diyorlardı?

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İstanbul'da daha büyük deprem olmaz diyen Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e meydan okudu - Sayfa 4

Marmara boydan boya kırılacak. 2002'de sordular mı 10 yıl sonra dediler. 30 yıl geçti. Ben ne dedim? 99'dan sonra Marmara'da faylar zaten kırılmış.

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