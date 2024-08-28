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  4. İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları - Sayfa 1

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları - Sayfa 2

7 kilometre kalınlığında olan bulut tabakasının geliş anı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları - Sayfa 3

Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu olan mega kentte ilginç manzaralar oluştu.

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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları - Sayfa 4

Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı.

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