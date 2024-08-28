İstanbul'da dehşete düşüren görüntü: 7 km kalınlığında süper hücre bulutları
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutların görüntüsü görenleri dehşete düşürdü.
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları su baskınlarına neden oldu.
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7 kilometre kalınlığında olan bulut tabakasının geliş anı havadan çekilen görüntülere yansıdı.
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Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu olan mega kentte ilginç manzaralar oluştu.
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Marmara Denizi üzerine doğru hareket eden süper hücre bulutları yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bıraktı.
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