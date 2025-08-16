İstanbul'da deprem olursa hangi yaka daha riskli? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da olası bir büyük depremde hangi yakanın daha çok etkileneceğini açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan söyleşiye katıldı.
Ataşehirli vatandaşların deprem risklerine karşı bilgilendirildiği ve alınması gereken tedbirlerin paylaşıldığı söyleşi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Marmara bölgesinde yaşanabilecek yıkıcı bir deprem riskine karşı; bilimsel verileri Ataşehirlilerle paylaşan ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, katılımcıların merak ettikleri soruları da yanıtladı.
Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine değinen Naci Görür, "Halkımızın her gün deprem konuşması gerekmiyor ama ülkemizi depremi hazırlayanlar ara vermeden her gün, uzun yıllar çalışmalılar" dedi.
"Deprem dirençli kentler yapmalıyız"
"Ataşehir'in Depremselliği ve Deprem Dirençli Ataşehir" başlığı üzerine yapılan söyleşide Prof. Dr. Naci Görür, şunları aktardı:
"Faylar doğaları gereği deprem üretmek zorunda, bunu siz engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Ancak bu depremlerden korunmak için deprem dirençli kentler yapabilirsiniz. Örnek Kamçatka'da dört, beş gün önce deprem oldu, bizim depremin 1500, 1600 katı enerji çıkardı ve bir kişi ölmedi, bir tane ev çökmedi. Çünkü halk; sorumlu, dürüst, gerekeni yapıyor ve deprem dirençli kent nasıl olur, onu uyguladılar. Bunu uygulayan ülkelere örnek; ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi birçok ülke var."