İstanbul'da deprem riski en az olan ilçeler açıklandı! İşte İstanbul'un en güvenli 18 semti...
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. İstanbul'un deprem riskinin en az olduğu ilçeler ve semtler belli oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi" açıklamasında bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre yüksekten atlama sonucu 151 kişi yaralandı
Uzman isimlerin korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İşte deprem riski en az olan semtler...