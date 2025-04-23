İstanbul'da deprem riski en az olan ilçeler açıklandı! İşte İstanbul'un en güvenli 18 semti...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.