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  4. İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor.

İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor.

Uzman isimlerin sürekli deprem konusunu tartıştığı İstanbul’da zemini riskli olan 10 bölge dikkat çekti.

İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor. - Sayfa 1

Deprem bölgesi olan ülkemizde son dönemlerde yoğun sarsıntılar meydana geldi. Uzman isimlerin de sürekli açıklamalarda bulunduğu depremlere ilişkin zemin konusu herkesin gündeminde.

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İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor. - Sayfa 2

Bazı isimlerin büyük deprem beklediği İstanbul için birtakım uzmanlar da artık deprem tehlikesi olmadığını söyledi.

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İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor. - Sayfa 3

Uzmanlar ne derse desin maddi imkanı el verenler en kısa sürede zemini daha sağlam ve güvenilir bölgelere göç etmeye başladı.

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İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor. - Sayfa 4

Zemini sağlam ilçelerin yanı sıra riskli olanlar çok daha merak ediliyor çünkü insanlar ekonomik engellere takılıyor. Bu nedenle de yaşadığı yerin güvenliğini araştırıyorlar.

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