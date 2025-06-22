İstanbul’da depreme karşı yüksek riskli 10 bölge ; Vs30 değeri kritik önem taşıyor.
Uzman isimlerin sürekli deprem konusunu tartıştığı İstanbul’da zemini riskli olan 10 bölge dikkat çekti.
Deprem bölgesi olan ülkemizde son dönemlerde yoğun sarsıntılar meydana geldi. Uzman isimlerin de sürekli açıklamalarda bulunduğu depremlere ilişkin zemin konusu herkesin gündeminde.
Bazı isimlerin büyük deprem beklediği İstanbul için birtakım uzmanlar da artık deprem tehlikesi olmadığını söyledi.
Uzmanlar ne derse desin maddi imkanı el verenler en kısa sürede zemini daha sağlam ve güvenilir bölgelere göç etmeye başladı.