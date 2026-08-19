İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor
İstanbul’da Adalar ilçesi açıklarında 2 saat içinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yaratırken dikkatler Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamasına çevrildi.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da deprem stresi yer değiştirdiğini ve bundan Adalar fayının etkilendiğini söylemişti.
1 | 11
İstanbul'da 16.08 ile 17:45 arasında ardı ardına meydana gelen depremler korku ile karşılandı.
2 | 11