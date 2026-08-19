  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor

İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor

İstanbul’da Adalar ilçesi açıklarında 2 saat içinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yaratırken dikkatler Prof. Dr. Osman Bektaş'ın açıklamasına çevrildi.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor - Sayfa 1

Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul'da deprem stresi yer değiştirdiğini ve bundan Adalar fayının etkilendiğini söylemişti.

1 | 11
İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor - Sayfa 2

İstanbul'da 16.08 ile 17:45 arasında ardı ardına meydana gelen depremler korku ile karşılandı. 

2 | 11
İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor - Sayfa 3

Marmara'nın 10 ile 13 kilometre altında meydana gelen depremler Adalar Fayı'nı öne çıkardı.

3 | 11
İstanbul'da depremler neyi anlatıyor? Prof. Osman Bektaş: Deprem stresi yer değiştiriyor - Sayfa 4

Prof. Dr. Osman Bektaş, Silivri depremi sonrası aktarılan stresin fayın derin kesimlerinde kayma başlatmış olabileceğini söyleyerek devam eden mikrodepremlerle ilgili sismik hareketliliğe dikkat çekmişti.

4 | 11