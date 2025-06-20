İstanbul'da hafta sonu 15 ilçede elektrik kesintisi: Bağcılar, Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Beykoz

BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran pazar günü İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti programında, etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektrik verilmeyecek saat dilimleri detaylı olarak paylaşıldı.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanancak ilçeler şunlar:

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri