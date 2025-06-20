İstanbul'da hafta sonu 15 ilçede elektrik kesintisi: Bağcılar, Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Beykoz
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) yayımladıkları duyuruyla cumartesi ve pazar günü İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Elektrik kesintilerine karşı önlem almak isteyen vatandaşlar ""İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, 21 Haziran İstanbul elektrik kesintileri, 22 Haziran elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı.
BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran pazar günü İstanbul’un 15 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti programında, etkilenecek mahalle ve sokaklar ile elektrik verilmeyecek saat dilimleri detaylı olarak paylaşıldı.
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanancak ilçeler şunlar:
Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri
İşte cumartesi günü kesinti olacak ilçeler...