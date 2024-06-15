İstanbul'da hangi sahillerde denize girilebilir? Hangi plajlar sınıfta kaldı? İşte liste
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’da kalanlar bunaltıcı sıcaklarda denize girip serinlemek isterse en temiz sahiller hangileri? İstanbul'un en temiz sahilleri belli oldu. Peki İstanbul'da nerede denize girmeyin uyarısı yapılıyor? Hangi sahiller sınıfta kaldı? İşte liste...
Bayram tatilini değerlendirmek için birçok kişi tatil beldelerine akın etti. Peki İstanbul’da kalanlar denize girmek istersen en temiz sahiller hangileri?
Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü’nün ay başında açıkladığı analiz sonuçlarına göre, en temiz deniz suyuna sahip bölgelerden biri Adalar.
ADALAR'DA SU KALİTESİ 'MÜKEMMEL'
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Büyükada Tabiat Parkı Plajı, Aya Nikola Halk Plajı, Nakibey Plajı, Kayıkhane Blue Beach, Büyükada Su Sporları önü, Prenses Koyu ve Yörükali Plajı’nda su kalitesi “mükemmel” olarak ölçüldü.
Heybeliada’da Su Sporları Kulübü önü, Asaf Beach, Sadıkbey Plajı ve Ada Beach Club “temiz” kategorisinde.