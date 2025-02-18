İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için yeni kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışına karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den çarpıcı bir açıklama geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul ve çevresi yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek.
Kentte 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. 20-21 Şubat Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı etkisini artıracak. 22-23 Şubat cumartesi ve pazar günleri kar yağışı kuvvetlenecek, sıcaklıklar sıfırın altına inecek.
İSTANBUL 4 GÜN BUZ KESECEK
AKOM'un açıklamasına göre, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da en az 4 gün sürecek kar yağışına neden olacak.