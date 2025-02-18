  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı

İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için yeni kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışına karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul ve çevresi yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

1 | 12
İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı - Sayfa 2

Kentte 19 Şubat Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. 20-21 Şubat Perşembe ve Cuma günleri kar yağışı etkisini artıracak. 22-23 Şubat cumartesi ve pazar günleri kar yağışı kuvvetlenecek, sıcaklıklar sıfırın altına inecek.

2 | 12
İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı - Sayfa 3

İSTANBUL 4 GÜN BUZ KESECEK

AKOM'un açıklamasına göre, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da en az 4 gün sürecek kar yağışına neden olacak.

3 | 12
İstanbul’da hava buz kesecek, kar kapıda: Okullar tatil olur mu? Prof. Dr. Orhan Şen’den uyarı - Sayfa 4

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

4 | 12