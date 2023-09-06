İstanbul'da kabus gibi geceden geri kalanlar
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel baskınları yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti, binlerce vatandaş selden etkilendi. Kimi yüzerek selden kurtulurken Başakşehir'de selin taşıdığı araçlar dükkanlara girdi.
Başakşehir’deki MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde sağanak yağış sonucu iş yerlerini su bastı. 2 metreye varan sil sularının etkisiyle park halindeki araçların bazıları dükkanların içine kadar girdi.
Şiddetli sağanak yağışın ardından sitedeki 13A Blok sokağında ise oluşan sel sebebiyle su yüksekliği 2 metreye kadar yükseldi. Dükkanlara giren su sebebiyle birçok iş yeri büyük maddi zarar görürken bazı iş yerlerine ise sokakta park halindeki araçlar sürüklenerek girdi.
İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, “Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu. İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı” dedi. (İHA)
Küçükçekmece'de ise hızla artan sel sularından geçmeye çalışan bir grubun arkasında kalan kadın sel sularının bir anda artmasıyla ortada kaldı. Kadını çevreden yetişenler kurtardı. (İHA)
Yine Küçükçekmece'de selden kurtulan bir kişiyi arkadaşları sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi. (İHA)
Küçükçekmece'de Bodrum katta mahsur kalan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. (İHA)