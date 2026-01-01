İstanbul’da buzlanma ve don uyarısı: AKOM açıkladı: Kar ne zaman etkisini kaybedecek
AKOM, İstanbul’da öğleden sonra şiddetini artıran kar yağışının ardından gece ve sabah saatlerine kadar buzlanma ile don tehlikesinin devam edeceğini bildirdi. Yapılan açıklamada, olası kazalara karşı hem sürücülerin hem de yayaların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının kısa sürede yaklaşık 10 derece düşmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Uyarıların ardından İstanbul’da da kar yağışı başladı; bazı ilçelerde kar zaman zaman etkisini artırdı. Ülkenin çeşitli illerinde ise yerleşim alanları ve araçlar karla kaplandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.