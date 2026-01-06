İstanbul’da kar kapıda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Sıcaklık dibi görecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin batısından doğusuna uzanacak yeni hava sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'a kar beklendiğini belirten Şen tarih verdi. İşte detaylar...
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’nin batısından doğusuna doğru ilerlemesi beklenen yeni hava sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, cuma günü ülke genelinde hissedilecek soğuk havanın kısa süreli olacağını belirtirken, asıl kar yağışının pazartesi günü etkisini göstermeye başlayacağını ifade etti.
SICAKLILAR GERİLEYECEK
Prof. Dr. Orhan Şen, hafta boyunca etkili olan ılıman havanın cuma günü ani bir soğuma ile kesileceğini belirtti. Şen, cuma günü Türkiye genelinde kısa süreli bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını ifade ederek, İstanbul’da sıcaklıkların yaklaşık 7–8 derece birden düşeceğini söyledi. Bu ani düşüşün yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacağını vurgulayan Şen, sıcaklıkların birçok bölgede aynı anda gerileyeceğine dikkat çekti.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışının geniş bir alanda görüleceğini belirten Şen, Doğu Anadolu’nun tamamı, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Ankara başta olmak üzere Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Bilecik ve Bursa’nın Uludağ kesimlerinde cuma günü kar yağışı beklendiğini dile getirdi.