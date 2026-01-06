İstanbul’da kar kapıda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek uyardı: Sıcaklık dibi görecek

SICAKLILAR GERİLEYECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta boyunca etkili olan ılıman havanın cuma günü ani bir soğuma ile kesileceğini belirtti. Şen, cuma günü Türkiye genelinde kısa süreli bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını ifade ederek, İstanbul’da sıcaklıkların yaklaşık 7–8 derece birden düşeceğini söyledi. Bu ani düşüşün yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacağını vurgulayan Şen, sıcaklıkların birçok bölgede aynı anda gerileyeceğine dikkat çekti.