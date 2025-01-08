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  4. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a kar yağışı için ocak ayının ortalarını işaret ediyor.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 1

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da kar yağışının ocak ayının ortalarında etkili olmasını bekliyor.

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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 2

Ancak Balkanlardan gelen soğuk hava sisteminin biraz gecikmesi nedeniyle tarih konusunda daha net bir şey söylemek mümkün değil...

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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 3

Hava Forum, X hesabında yaptığı paylaşımda, kar yağışının yakın sürede olacağını belirterek, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız..." dedi.

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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi - Sayfa 4

İstanbul'da kar yağışı kaç gün etkili olacak?

İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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