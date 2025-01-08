İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a kar yağışı için ocak ayının ortalarını işaret ediyor.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da kar yağışının ocak ayının ortalarında etkili olmasını bekliyor.
Ancak Balkanlardan gelen soğuk hava sisteminin biraz gecikmesi nedeniyle tarih konusunda daha net bir şey söylemek mümkün değil...
Hava Forum, X hesabında yaptığı paylaşımda, kar yağışının yakın sürede olacağını belirterek, "Dayanın az kaldı. Yüksek basınçtan kurtulacağız. Özümüze, kışımıza geri döneceğiz. Hafta sonundan itibaren yurdumuz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisine girmeye başlayacak. Ocak ayının ikinci yarısı için heyecanlıyız..." dedi.