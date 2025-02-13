İstanbul'da kar yağışı sona erdi: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.