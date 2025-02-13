İstanbul'da kar yağışı sona erdi: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
MGM tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Ordu ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 13 Şubat 2025 hava durumu tahminleri.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu sabah saatlerinde Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Konya'nın güneydoğusu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı