İstanbul'da kentsel dönüşüme hibe ve kredi desteği
İstanbul’da yürütülecek olan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte kararlara ilişkin verilecek hibe ve kredi desteklerine ilişkin ayrıntılar şöyle...
Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren ve beklenen Marmara depremine hazırlık için kentsel dönüşüm kampamında verilecek devlet desteği kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.
Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.
İLK 12 TAKSİT FAİZSİZ, 120 AY VADELİ KREDİ
Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.