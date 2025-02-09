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  4. İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi

İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi

İstanbul’un Silivri ilçesinde deniz suyu yaklaşık 100 metre çekilince ortaya çıkan manzara endişe yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, konuyu değerlendirdi.

İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi - Sayfa 1

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

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İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi - Sayfa 2

Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili  değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.

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İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi - Sayfa 3

Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. 

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İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz suyu 100 metre çekildi! Uzman isimden açıklama geldi - Sayfa 4

Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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