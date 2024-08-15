İstanbul'da korkutan rakam! Ev sahibi deprem testine izin vermiyor: 79 bin binada büyük risk

Daha sonra kullanılan demirin özellikleri ve korozyon durumu ölçülüyor. Test sonucunda binalara A ve B düşük risk, C orta risk, D yüksek risk, E çok yüksek risk sınıflandırması yapılıyor. Tarama sonucunda D ve E sınıfı olan binalara kapsamlı analiz yapılması öneriliyor.