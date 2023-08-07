İstanbul’da meteor düştü mü? Kameralar anbean kaydetti

İstanbul semalarında dün gece saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi görüldü.



Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

Aynı cisim Yalova semalarından da gözlemlenendi. Cismin alev topu şeklindeki düşüşü güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.