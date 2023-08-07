İstanbul’da meteor düştü mü? Kameralar anbean kaydetti
İstanbul semalarında dün gece görülen ışık hüzmesi heyecan yarattı. 'İstanbul'a Meteor düştü' iddialarına yol açan gelişme cep telefonu ve güvenlik kameralarından görüntülendi
İstanbul semalarında dün gece saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi görüldü.
Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.
Aynı cisim Yalova semalarından da gözlemlenendi. Cismin alev topu şeklindeki düşüşü güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Yalova kent merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında saat 2.24’te yansıyan görüntülerde bir cisim alev topu şeklinde gökyüzünden aşağı doğru süzüldüğü görülüyor.
Cisim yoğun ışık saçıp bir süre sonra gözden kayboluyor.