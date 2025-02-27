İstanbul'da o tarihe kadar 7'den büyük deprem olacak mı? İşte Alman ve Japon araştırmacıların raporu
Marmara'da beklenen olası büyük depremle ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Alman - Japon araştırma grubunun Tekirdağ-Kumburgaz Havzası'nda yaptığı bir çalışmaya dayanarak daha önce dikkat çekilen o tarihe kadar 7'den büyük deprem olasılığına dair senaryoların değişebileceğine dikkat çekiyor.
Marmara Denizi'nde beklenen olası büyük depremle ilgili senaryolar, yapılan yeni araştırmalarla yeniden gündem oldu. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Alman - Japon araştırma grubunun Tekirdağ-Kumburgaz Havzası'nda yaptığı çalışmaya dayanarak, Marmara Denizi'nin altındaki fayın kilitli olmadığını ve "sürüklenme (creep)" hareketiyle deprem enerjisini harcadığını açıkladı.
Yeni raporlar ortaya çıkan bu durum, daha önce öne sürülen 2034 yılına kadar 7'den büyük deprem olasılığına dair senaryoların yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor.
PARSONS'UN TEORİSİ ÇÖKTÜ MÜ?
ABD'li jeofizikçi Tom Parsons'un 2004 yılında ortaya attığı, "Marmara Denizi'nin altındaki 0-12,5 km derinliğe kadar kilitlenme kabul edildiğinde, 2034 yılına kadar 7'den büyük deprem olasılığı %35-70" şeklindeki görüşü, yıllardır kamuoyunu ürküüyordu.