İstanbul'da o tarihe kadar 7'den büyük deprem olacak mı? İşte Alman ve Japon araştırmacıların raporu

Marmara Denizi'nde beklenen olası büyük depremle ilgili senaryolar, yapılan yeni araştırmalarla yeniden gündem oldu. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Alman - Japon araştırma grubunun Tekirdağ-Kumburgaz Havzası'nda yaptığı çalışmaya dayanarak, Marmara Denizi'nin altındaki fayın kilitli olmadığını ve "sürüklenme (creep)" hareketiyle deprem enerjisini harcadığını açıkladı.