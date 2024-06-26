İstanbul'da operasyon: 180 binden fazla kaçak yeni sezon forması ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yeni sezona ait 180 binden fazla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor forması ile eşofman takımı ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.
İstanbul'da, 180 bin 324 adet kaçak forma ve eşofman takımının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla yurda getirilen, 2024-2025 sezonuna ait Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor forması ile eşofman takımlarının piyasaya sürüleceğini belirledi.
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