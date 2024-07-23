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  4. İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol...

İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol...

Eyüpsultan'daki bir araçta 2 ton sigara tütünü, 5 milyon 460 bin boş makaron, Ümraniye'deki araçta ve depoda 10 milyon 450 bin boş makaron, 3 ton 220 kilogram sigara tütünü, Silivri'deki araçta 2 ton alkollü sıvı, Küçükçekmece'deki depoda ise 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 elektronik sigara makinası ele geçirildi. Toplam 4 ilçede 2 depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol... - Sayfa 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi. 

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İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol... - Sayfa 2

İçi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen boş makaron ve sigara tütünlerinin, kaçak puro ve elektronik sigara makinelerinin, etil-metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvıların alkollü içki yapımında kullanılmak suretiyle alkollü içki imal edilerek İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlendi.

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İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol... - Sayfa 3

Kaçak ürünlerin nakliyesinde kullanılan araçlarla bu ürünlerin depolandığı adresler emniyet ekiplerince tek tek tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonun düğmesine basıldı.

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İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol... - Sayfa 4

18 Temmuz’da Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde 3 araç ve 2 depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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