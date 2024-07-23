İstanbul'da operasyon: Tonlarca kaçak tütün, puro, alkol...
Eyüpsultan'daki bir araçta 2 ton sigara tütünü, 5 milyon 460 bin boş makaron, Ümraniye'deki araçta ve depoda 10 milyon 450 bin boş makaron, 3 ton 220 kilogram sigara tütünü, Silivri'deki araçta 2 ton alkollü sıvı, Küçükçekmece'deki depoda ise 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 elektronik sigara makinası ele geçirildi. Toplam 4 ilçede 2 depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
İçi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen boş makaron ve sigara tütünlerinin, kaçak puro ve elektronik sigara makinelerinin, etil-metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvıların alkollü içki yapımında kullanılmak suretiyle alkollü içki imal edilerek İstanbul'da piyasaya sürüleceği belirlendi.
Kaçak ürünlerin nakliyesinde kullanılan araçlarla bu ürünlerin depolandığı adresler emniyet ekiplerince tek tek tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonun düğmesine basıldı.
18 Temmuz’da Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde 3 araç ve 2 depoya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.