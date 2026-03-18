İstanbul’da Ramazan Bayram'ında hava nasıl olacak? Meteoroloji ve AKOM’dan kritik uyarı geldi
Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, İstanbul’da "Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul’da poyrazın etkili olacağını belirterek kritik değerlendirmelerde bulundu. AKOM'dan da İstanbu hava durumuna ilişkin açıklama geldi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkisinin süreceğini açıkladı.
Özdemir, arife gününden itibaren Türkiye’nin büyük kısmında yağışlı havanın hakim olacağını, yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde yağış görüleceğini belirtti.
İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini aktardı.