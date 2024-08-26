İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: Hediyelik eşya süsü verilmiş

Çalışmaların devamında, 30 Temmuz’da bir kargo firması tarafından Fransa’ya kargolanan hediye eşya içinde sahte kimlik ele geçirildi. Kargo göndericisi şüpheli M.B. takibe alındıktan sonra 14 farklı kargo içerisinde 17 adet farklı ülkelere ait kimlik kartları bulundu. Ekipler tarafından şüphelinin Fatih’te iş yeri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. Kargonun içinde 25 farklı ülkenin olduğu belirlenen kimlik kartları ele geçirildi.