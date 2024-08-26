İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: Hediyelik eşya süsü verilmiş
İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda 10 şüpheli yakalanırken, sahte belgelerin "hediyelik eşya" süsü verilerek kargolandığı ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "Resmi Belgede Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı" suçları ile ilgili, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Yapılan çalışmalarda, Avrupa ülkelerine kimlik, pasaport, sürücü belgesi, oturum kartı gibi sahte belgelerin hediyelik eşya süsü verilerek kargolandığı belirlendi.
Çalışmaların devamında, 30 Temmuz’da bir kargo firması tarafından Fransa’ya kargolanan hediye eşya içinde sahte kimlik ele geçirildi. Kargo göndericisi şüpheli M.B. takibe alındıktan sonra 14 farklı kargo içerisinde 17 adet farklı ülkelere ait kimlik kartları bulundu. Ekipler tarafından şüphelinin Fatih’te iş yeri tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, iş yerine başka bir şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. Kargonun içinde 25 farklı ülkenin olduğu belirlenen kimlik kartları ele geçirildi.
3 ayrı adrese operasyon
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde operasyonlar derinleştirildi. "Göçmen Kaçaklığı" suçunda sahte belge üretecek el becerisine sahip şüpheliler çok yönlü sistem ve saha araştırmaları sonucunda tespit edildi. 5 farklı adreste 10 şüpheli belirleyen ekipler, 31 Temmuz, 5 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.