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  4. İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak

İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak

Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Cuma gününden itibaren sert edecek rüzgar, serinlik getirecek. İstanbul’da bugün hava sıcak ancak yarın daha da sıcak olacak. İstanbul'da yarın gölgedeki sıcaklık bile 35 dereceye yükselecek.

İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak - Sayfa 1

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yurt genelinde hava sıcaklıkları da hızlı bir şekilde yükseldi.

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İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak - Sayfa 2

Bu hafta cuma gününe kadar hava çok sıcak olacak. Cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar serinletecek.

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İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak - Sayfa 3

İSTANBUL’DA EN SICAK GÜN SALI

İstanbul’da rüzgarlar hafif, salı günü en sıcak gün olacak. İstanbul'da gölgedeki sıcaklığın yarın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneşin altında ise hava sıcaklığı 45 dereceye yakın olacak.

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İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak - Sayfa 4

ANKARA 3 GÜN ÇOK SICAK

Ankara 3 gün çok sıcak olacak. Gölgedeki sıcaklığın bile 45 dereceye ulaşması bekleniyor.

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