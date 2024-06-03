İstanbul’da salı gününe dikkat: Sıcaklık gölgede bile 35 derece olacak
Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Cuma gününden itibaren sert edecek rüzgar, serinlik getirecek. İstanbul’da bugün hava sıcak ancak yarın daha da sıcak olacak. İstanbul'da yarın gölgedeki sıcaklık bile 35 dereceye yükselecek.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber yurt genelinde hava sıcaklıkları da hızlı bir şekilde yükseldi.
Bu hafta cuma gününe kadar hava çok sıcak olacak. Cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar serinletecek.
İSTANBUL’DA EN SICAK GÜN SALI
İstanbul’da rüzgarlar hafif, salı günü en sıcak gün olacak. İstanbul'da gölgedeki sıcaklığın yarın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneşin altında ise hava sıcaklığı 45 dereceye yakın olacak.
ANKARA 3 GÜN ÇOK SICAK
Ankara 3 gün çok sıcak olacak. Gölgedeki sıcaklığın bile 45 dereceye ulaşması bekleniyor.