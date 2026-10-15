İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi
İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Ayazağa’da iş yerleri sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Felaketin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
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Sarıyer Ayazağa'da sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kaldı.
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