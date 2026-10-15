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  4. İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi

İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Ayazağa’da iş yerleri sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Felaketin boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

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İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi - Sayfa 1

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından birçok ilçede su baskınları meydana geldi.

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İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi - Sayfa 2

Sel sularına kapılan araçlar fotoğraf karelerine yansıdı.

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İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi - Sayfa 3

Sarıyer Ayazağa'da sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kaldı.

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İstanbul’da selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı: Araçlar metrelerce sürüklendi - Sayfa 4

Taşkın sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi.

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