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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yağmurlu ve soğuk hava ne kadar devam edecek? İşte haftalık hava durumu...

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.

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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı - Sayfa 2

AKOM'un raporuna göre İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek.

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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı - Sayfa 3

İstanbul için cuma günü karla karışık yağmur, cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

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İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı - Sayfa 4

AKOM'dan yapılan açıklamada “Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır” denildi.

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