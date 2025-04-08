İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı

AKOM'dan yapılan açıklamada “Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır” denildi.