İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava ne zaman sona erecek? Bu hafta hava nasıl olacak? AKOM açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yağmurlu ve soğuk hava ne kadar devam edecek? İşte haftalık hava durumu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı.
İstanbul için cuma günü karla karışık yağmur, cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağmur uyarısı yapıldı.
AKOM'dan yapılan açıklamada “Geçiş dönemlerinde yer seviyesi ile atmosferin üst seviyesi sıcaklık bakımından tam dengeye gelemediği için oluşan kararsızlık, bu mevsimde 5-15 dakikalık zaman diliminde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmurlara neden olmaktadır” denildi.