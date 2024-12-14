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  4. İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt

İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Marmara Depremi'nin kapımızda olduğunu yineleyen Naci Görür, anlık olarak İstanbul'da deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu söyledi. Peki İstanbul'da depremin büyüklüğü ne kadar olur? Naci Görür, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde deprem olabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt - Sayfa 1

Türkiye'yi deprem konusunda her fırsatta uyaran isimlerin başında gelen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, NOW TV’de Ezi Gözeger ile ‘Çalar Saat Hafta Sonu’ programında soruları yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı. 

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İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt - Sayfa 2

Naci Görür programda olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulundu.

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İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt - Sayfa 3

"Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin" dedi.

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İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt - Sayfa 4

Naci Görür, Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem beklendiğini ifade ederken, İstanbul'da şu anda deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu söyledi.

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