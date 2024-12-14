İstanbul'da şu anda deprem olma ihtimali yüzde kaç? Prof. Dr. Naci Görür'den net yanıt
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Marmara Depremi'nin kapımızda olduğunu yineleyen Naci Görür, anlık olarak İstanbul'da deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu söyledi. Peki İstanbul'da depremin büyüklüğü ne kadar olur? Naci Görür, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde deprem olabileceğine dikkat çekti.
Türkiye'yi deprem konusunda her fırsatta uyaran isimlerin başında gelen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, NOW TV’de Ezi Gözeger ile ‘Çalar Saat Hafta Sonu’ programında soruları yanıtladı, çarpıcı açıklamalar yaptı.
"Öküzün kafa sallamasıyla deprem olduğunu söyleyen insanlar var" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Depremin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmediğin bir şeyle mücadele edemezsin" dedi.