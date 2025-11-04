  1. Ekonomim
  4. İstanbul’da su kesintisi: 4 Kasım 2025; sular ne zaman gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 4 Kasım 2025 Salı günü İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı ilçelerde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin detaylar, İSKİ’nin resmi sorgulama ekranında paylaşıldı.

Mevsimlerin kurak geçmesi nedeniyle barajlardaki sular birer birer tükeniyor. 

Bursa, İzmir ve İstanbul’da planlı su kesintileri yaparken, yetkililer gereksiz su tüketiminin de önüne geçmeyi amaçlıyor.

Peki 4 Kasım’da İstanbul’da sular kesildi mi, nerelerde kesildi? İstanbul 4 Kasım sular ne zaman gelecek?

Kesintinin uygulanacağı ilçe ve mahallelerin tam listesi, İSKİ’nin online sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, kesinti süresi ve etkilenen bölgeleri bu ekran üzerinden öğrenebiliyor.

