İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. Ankette 5 farklı tasarım bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi tasarımları için anket başlattı. Ankette 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.
Vatandaşlar, yeni tasarımları 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden oylayabiliyor.
İşte, "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette yer alan o modeller...
1 | 6