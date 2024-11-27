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  4. İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller!

İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi tasarımları için anket başlattı. Ankette 5 farklı tasarım bulundu.

İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller! - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi tasarımları için anket başlattı. Ankette 5 farklı taksi tasarımı yer aldı.

Vatandaşlar, yeni tasarımları 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden oylayabiliyor.

İşte, "İstanbullu taksisini seçiyor" duyurusuyla başlatılan ankette yer alan o modeller...

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İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller! - Sayfa 2
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İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller! - Sayfa 3
3 | 6
İstanbul'da taksilerin tasarımı değişiyor! Yeni tasarımlar için anket başlatıldı: İşte o modeller! - Sayfa 4
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