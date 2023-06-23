İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 295 altın, gümüş ve bronz sikkeler ile 44 ok ucu ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmasında, bazı tarihi eserlerin ülke içinde kayıtsız yer değiştirmesi ve ikinci kişilere satılması sonucu, yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılacağı saptandı.
Esenler, Esenyurt ve Sancaktepe'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.